Mann bei Unwetter in Zelt von Baum erschlagen

1 Bei dem Unwetter in Baden-Württemberg ist ein Mann in Hechingen gestorben. Foto: dpa/Alexander Wolf

Das Unwetter in Baden-Württemberg hat ein erstes Todesopfer zur Folge: Ein Mann campte in Hechingen, als ein Baum auf sein Zelt stürzte und ihn tödlich verletzte.









Während des Unwetters ist ein Mann am Donnerstag in seinem Zelt von einem Baum erschlagen worden und gestorben. Das teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit.