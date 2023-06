1 So soll sich das neue Haus des Tourismus im Frühjahr 2024 am Marktplatz präsentieren. Foto: asp Architekten GmbH

Im Herbst sollen die Umbauarbeiten am bisherigen Modehaus Breitling beginnen. Das bringt Baustellenverkehr auf die neu gepflasterte Fläche vor dem Rathaus.









Nach der Baustelle ist vor der Baustelle. Das gilt jedenfalls für den Marktplatz beziehungsweise dessen unmittelbares Umfeld. Am Platz will die Stuttgart-Marketing GmbH so schnell wie möglich mit dem großflächigen Umbau des früheren Herrenmodehauses Breitling starten. Zuvor muss der Gemeinderat allerdings einen höheren Zuschuss an das städtische Tochterunternehmen absegnen.