Die Trautwein-Brüder eröffnen das Lokal Knitz am Marktplatz

Haus des Tourismus in Stuttgart

1 Die Brüder Maximilian (links) und Ferdinand Trautwein übernehmen die Gastronomie im neuen Haus des Tourismus am Marktplatz. Foto: Julia Schramm/Julia Schramm

Die Gastronomie im neuen Haus des Tourismus ist sehr begehrt. Jetzt steht fest, wer sie bekommt: Die Trautwein-Brüder von der Möhringer Linde eröffnen im Spätsommer 2024 am Stuttgarter Marktplatz ein schwäbisches Lokal mit dem Namen Knitz.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Laut Duden wird das Wort „Knitz“ im Süddeutschen verwendet und bedeutet: „Auf liebenswerte Weise raffiniert, schlau, gewitzt.“ Der Großvater des Gastronomen Maximilian Trautwein liebte dieses Wort, weil es so schön und lobend ausdrücke, „wie mir Schwoba send“. Seit über 70 Jahren gibt es in den „Stuttgarter Nachrichten“ eine Kolumne unter dem Namen KNITZ, die aktuell Tom Hörner als siebter Autor schreibt. Die vier Buchstaben sollen vom Spätsommer 2024 an auch für kulinarische Qualität stehen.