Haus brennt in Pattonville

1 Gegen 17.30 Uhr wurde die Feuerwehr in den Kalifornienring gerufen. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am Dienstag in Pattonville (Kreis Ludwigsburg) im Einsatz. Der Schaden, den der Brand verursacht, ist immens.









Bei einem Brand in einem Haus in Pattonville ist am Dienstagabend ein immenser Schaden entstanden: Die Polizei schätzt ihn auf rund 100 000 Euro. Das Feuer war gegen 17.30 Uhr im Keller des Gebäudes im Kalifornienring ausgebrochen, die Ursache ist noch nicht klar. Der Brandherd befand sich jedenfalls rund um eine Sauna. Eine 60-jährige Bewohnerin versuchte noch die Flammen zu löschen, musste das aber kurz darauf abbrechen, weil sie ihnen nicht Herr wurde. Die Frau rettete sich glücklicherweise unverletzt ins Freie. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus.