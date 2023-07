1 Sie will Regierende Bürgermeisterin von Berlin bleiben: Franziska Giffey (SPD). Foto: AFP/John MACDOUGALL

Das, was in Berlin in der Silvesternacht passiert ist, lässt sich auch mit Abstand nur als entsetzlich beschreiben. Dass junge Männer – in vielen Fällen mit Migrationshintergrund – Feuerwehrleute und Polizisten unter anderem mit Böllern angegriffen haben, ist inakzeptabel. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey spricht gar von einer Zäsur.