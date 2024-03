1 Das Hauptklärwerk in Mühlhausen ist das größte seiner Art in Baden-Württemberg. Foto: Lichtgut / Ferdinando Iannone

Wegen neuer gesetzlicher Vorgaben müssen die Verbrennungsöfen für Klärschlamm modernisiert werden. Die Arbeiten im Hauptklärwerk sollen bis 2029 dauern.











Der größte Teil des Stuttgarter Abwassers läuft im Hauptklärwerk in Mühlhausen zusammen, dem größten seiner Art in Baden-Württemberg. Doch die Anlage im Stadtbezirk am Neckar ist in die Jahre gekommen. Neben der langen Betriebsdauer machen auch neue gesetzliche Anforderungen eine Modernisierung unausweichlich. Ein Mammutprojekt: Mindestens 150 Millionen Euro fließen in den kommenden fünf Jahren in eine neue Verbrennungsanlage.