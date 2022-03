1 Der Mann muss mit Anzeigen rechnen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/DROFITSCH/EIBNER

Ein Mann wirft in Stuttgart die Scheibe eines Zuges ein. Eigentlich wollte er etwas anderes treffen. Jetzt muss er mit Anzeigen rechnen.















Ein 28 Jahre alter Mann hat am Montagabend in Stuttgart mit Flaschen um sich geworfen und dabei die Scheibe eines Zuges eingeschlagen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann kurz nach 23 Uhr mit einer S-Bahn von Bad Cannstatt zum Stuttgarter Hauptbahnhof und warf während der Fahrt eine Plastikflasche gegen die Fensterscheibe.

Ein Reisender sprach ihn daraufhin an und es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf sich ein weiterer Mitfahrender einmischte. Bei Ankunft der Bahn am Hauptbahnhof, die außerplanmäßig am Regionalzughalt einfuhr, warf der Tatverdächtige mit einer Wodkaflasche auf die beiden Reisenden, verfehlte diese aber, und traf stattdessen die Scheibe eines auf Gleis 6 stehenden Zuges, die dadurch zu Bruch ging.

Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den Mann dank Zeugen stellen und zum Revier bringen. Der 28-Jährige wurde im Anschluss in eine Spezialklinik gebracht und muss nun mit Anzeigen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie Sachbeschädigung rechnen.