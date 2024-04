1 Gleise am Stuttgarter Hauptbahnhof (Archivbild) Foto: IMAGO/Achim Zweygarth

Ein 27-Jähriger betritt unvermittelt die Gleise am Hauptbahnhof Stuttgart und löst damit einen Alarm aus. Kurze Zeit später rückt eine Polizeistreife an und nimmt ihn mit.











Ein 27 Jahre alter Mann hat am Montagnachmittag die Gleise des Hauptbahnhofs Stuttgart betreten und damit einen Alarm ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Mann am Bahnsteig 1/2 den Gleisbereich gegen 16 Uhr und lief in Richtung der Tunnelröhren.