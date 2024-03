Mann am helllichten Tag von Trio mit Messer bedroht und ausgeraubt

Hauptbahnhof in Stuttgart

Am Hauptbahnhof in Stuttgart ist ein junger Mann ausgeraubt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach einem Raub im Verbindungstunnel am Stuttgarter Hauptbahnhof sucht die Polizei nach Zeugen. Dem Opfer wurde eine größere Menge Bargeld gestohlen.











Drei Unbekannte haben am Freitagmittag (29. März) am Stuttgarter Hauptbahnhof einen jungen Mann ausgeraubt. Wie die Polizei berichtet, war der 18-Jährige zwischen 14 und 15 Uhr im Verbindungstunnel von den Gleisen in Richtung Königstraße von drei Unbekannten angesprochen worden. Einer von ihnen bedrohte das Opfer mit einem Klappmesser und forderte es auf, seine Wertsachen auszuhändigen.