1 Boris Johnson griff am Wochenende wieder in die Amtsgeschäfte ein. Foto: dpa/Pippa Fowles

Die Kritik an der britischen Regierung wird schärfer.

London - Ein verheerender Mangel an Schutzkleidung für Ärzte und Pfleger hat am Wochenende vielerorts in Großbritannien zu zornigen Vorwürfen gegen die Regierung und zur erneuten Androhung von Arbeitsniederlegungen an der „Frontlinie“ des Kampfs gegen das Coronavirus geführt. Zugleich sind Premierminister Boris Johnson und seine Minister beschuldigt worden, im Februar und März kontinuierlich die Augen vor der aufziehenden Katastrophe verschlossen zu haben.

Johnson soll an den ersten fünf Notstands-Sitzungen zur Abwehr des Virus in Downing Street gar nicht teilgenommen haben. Er setzte sich in einer kritischen Phase der Entwicklung zu zwölftägigen „Arbeitsferien“ auf einen Regierungs-Landsitz im Süden Londons ab. Generell wird der Regierung vorgehalten, die Krise lange ganz ignoriert, Isolationsmaßnahmen zu spät ergriffen, weitflächige Tests im März abgesetzt und nicht für genug Testgeräte, Ventilatoren und Schutzkleidung gesorgt zu haben. Am Sonntag stieg die Zahl der Krankenhaus-Toten im Vereinigten Königreich auf über 16 000. Weitere 4000 Menschen sollen schon vor Ostern in Pflege- und Altersheimen ums Leben gekommen sein. Das meldete am Sonntag das nationale „Care Forum“. Damit beginnt sich die Zahl der Corona-Opfer in Großbritannien mehr und mehr den Zahlen Italiens anzunähern.

Gesundheitspersonal soll Plastiktüten zum Schutz nutzen

Einem Bericht der Sunday Times zufolge ließ die Regierung Johnson zu Ende Januar und im Februar trotz eindringlicher Warnungen von Wissenschaftlern fünf Wochen verstreichen, ohne zügige Vorbereitungen zu treffen. Noch als im Februar Experten dem Land Hunderttausende von Toten prophezeiten, hielt die Regierung sich zurück. Erst Mitte März kam es zum „Lockdown“. Schon in den Jahren vorher hatte man sich in London kaum vorbereitet auf eine mögliche Pandemie. In Erwartung dieser Entwicklung hatten der Nationale Gesundheitsdienst am Freitagabend Ärzte und Pfleger angewiesen, sich notfalls mit normalen Plastikschürzen zu behelfen und von nun an Schutzkittel, Masken und andere Gerätschaften nach Benutzung einfach „abzuwischen“. Ein Aufschrei des Gesundheitspersonals war die Folge.