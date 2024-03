Auch am Montag, 18. März, empfängt Louis Klamroth Gäste zur Polit-Talkshow „Hart aber Fair“ im Ersten. Die Diskussionsrunde startet in dieser Woche um 21:00 Uhr.

An diesem Montag dreht sich alles um das Thema Soziale Medien. Vor allem die Video-Plattform TikTok ist bei Jüngeren beliebt. Dort hat hat die Alternative für Deutschland (AfD) hierzulande deutlich mehr Reichweite als die restlichen Parteien, was viele als gefährlich ansehen.

In der heutigen Folge mit dem Titel "Populismus, Hass und Fakes: Wie gefährlich sind soziale Medien?" diskutiert Klamroth unter anderem deswegen mit folgenden Gästen:

Karl Lauterbach (SPD) - Bundesgesundheitsminister

(SPD) - Bundesgesundheitsminister Muhanad Al-Halak (FDP) - Bundestagsabgeordneter

(FDP) - Bundestagsabgeordneter Sascha Lobo - Digitalexperte und SPIEGEL-Kolumnist

- Digitalexperte und SPIEGEL-Kolumnist Tara-Louise Wittwer - Autorin, Kulturwissenschaftlerin & Content Creatorin

- Autorin, Kulturwissenschaftlerin & Content Creatorin Silke Müller - Schulleiterin in Niedersachsen und Buchautorin

- Schulleiterin in Niedersachsen und Buchautorin Alexander Prinz - Youtuber „Der Dunkle Parabelritter“ und Autor

- Youtuber „Der Dunkle Parabelritter“ und Autor Mischa - Anwältin

Fragen bei "hart aber fair" heute

Millionen sind auf Social Media unterwegs, die Jüngeren vor allem auf TikTok. Das weiß auch die AfD und hat auf dieser Plattform alle anderen Parteien weit abgehängt. Jetzt versuchen die anderen Parteien, den digitalen Raum zurückzuerobern - mit mäßigem Erfolg. Das Kampagnennetzwerk Campact will Tiktok mittlerweile sogar dazu bewegen, Accounts der AfD zu sperren. In einer Mitteilung vom vergangenen Dienstag hieß es: „Die rechtsextremen Parolen erreichen vor allem Kinder und Jugendliche.“ Das sei gefährlich. Auch Nutzerinnen und Nutzer, die gar nicht danach suchten, „bekommen die Hetze immer wieder angezeigt“. Sobald 200 000 Unterschriften gesammelt seien, werde man diese zur Tiktok-Zentrale in Berlin bringen, so Campact.

Wie gefährlich ist es, dass die AfD auf TikTok viele junge Menschen erreicht? Was tun gegen Hass und Populismus im Netz? Sollten TikTok & Co stärker reguliert, sogar verboten werden, wie in den USA gerade diskutiert wird? Zu diesen und weiteren Fragen diskutiert die Runde am Montagabend im Ersten.

"Hart aber fair" wird jeden Montagabend - in der Regel um 21 Uhr - im Ersten ausgestrahlt. Louis Klamroth hat das Format Anfang 2023 von Frank Plasberg als Moderator übernommen. Der hatte im November 2022 die letzte Ausgabe moderiert. Im Jahr 2024 soll der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern noch mehr in den Fokus der Show rücken. "Veränderungen wird es bei der Gäste- und Themenauswahl und der Dramaturgie sowie bei der Gestaltung des Studios und dem Look der Sendung geben", teilten ARD und Westdeutscher Rundfunk Ende Januar mit.