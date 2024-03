Auch am Montag, 11. März, empfängt Louis Klamroth Gäste zur Polit-Talkshow „Hart aber Fair“ im Ersten. Die Diskussionsrunde startet in dieser Woche um 21:00 Uhr.

An diesem Montag dreht sich alles um das Thema Asylpolitik. In Deutschland wird derzeit hart um neue Regeln gerungen. Zuletzt war auf der Ministerpräsidentenkonferenz darüber beraten worden.

In der heutigen Folge mit dem Titel "Obergrenzen, Drittstaaten, Bezahlkarte: Geht Asylpolitik wirklich nur so?" diskutiert Klamroth mit folgenden Gästen:

Armin Schuster (CDU) - Innenminister in Sachsen

Katharina Dröge (Bündnis 90/Die Grünen) - Vorsitzende der Fraktion im Bundestag

Cansel Kiziltepe (SPD) - Senatorin in Berlin, unter anderem zuständig für Integration und Vielfalt

Arif Abdullah Haidary - ist aus Afghanistan nach Deutschland geflohen und im bayrischen Flüchtlingsrat tätig

Özgür Özvatan - der Soziologe forscht am Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung der Berliner Humboldt-Universität

Björn Wiese - Bäckermeister aus Eberswalde in Brandenburg

Hans Reichhart (CSU) - Landrat in Günzburg

Gerald Knaus - Experte für Migration, hat die European Stability Initiative gegründet

Fragen bei "hart aber fair" heute

Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Eye hat mehr als 140 Bootsflüchtlinge aus dem Mittelmeer in den Hafen der süditalienischen Stadt Reggio Calabria gebracht. Das Schiff „Sea-Eye 4“ landete am Sonntag nach einem zweieinhalbwöchigen Einsatz in der Stadt an der Meerenge zwischen Sizilien und dem italienischen Festland. Nach Angaben eines Sprechers stammen die meisten Migranten aus Syrien und aus Somalia. Sie waren in den vergangenen Tagen Woche aus Booten aufgegriffen worden, die sich aus Afrika auf den gefährlichen Weg übers Mittelmeer nach Europa gemacht hatten.

Derweil klagen die Kommunen vermehrt, dass sie mit der Flut an Migranten nicht mehr zurecht kommen. Bund, Länder und Gemeinden streiten darüber. Lösungen in der Asyl-Debatte sind fern. Wie kann Migration geregelt werden? Durch eine Obergrenze für Geflüchtete? Ist eine Bezahlkarte für Asylsuchende sinnvoll? Wie gelingt Integration? Wie kann die Hilfsbereitschaft vor Ort gestärkt werden? Zu diesen und weiteren Fragen diskutiert die Runde am Montagabend im Ersten.

"Hart aber fair" wird jeden Montagabend - in der Regel um 21 Uhr - im Ersten ausgestrahlt. Louis Klamroth hat das Format Anfang 2023 von Frank Plasberg als Moderator übernommen. Der hatte im November 2022 die letzte Ausgabe moderiert. Im Jahr 2024 soll der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern noch mehr in den Fokus der Show rücken. "Veränderungen wird es bei der Gäste- und Themenauswahl und der Dramaturgie sowie bei der Gestaltung des Studios und dem Look der Sendung geben", teilten ARD und Westdeutscher Rundfunk Ende Januar mit.