Louis Klamroth begrüßt jeden Montag mehrere Gäste in seiner Talksendung „Hart aber Fair“. Welche das sind und zu welchen Themen sie mitdiskutieren, erfahren Sie hier.

Auch am Montag, den 4. März empfängt Louis Klamroth seine Gäste zur Polit-Talkshow „Hart aber Fair“ im Ersten. Die Diskussionsrunde startet in dieser Woche um 21:00 Uhr.

An diesem Montag dreht sich alles um den Einfluss der Kriege auf die deutsche Gesellschaft und die Wehrpflicht.

In der heutigen Folge mit dem Titel "Aufrüsten statt Abrüsten: Muss Deutschland wirklich kriegstüchtig werden?" diskutiert Klamroth dewegen mit folgenden Gästen:

Ottogerd Karasch - Der Survival-Experte und ehemaliger Berufssoldat betreibt den YouTube-Kanal "Otto Bulletproof"

Jan van Aken (Linke) - Forscht bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu internationalen Krisen- und Konfliktgebieten

Jessica Rosenthal (SPD) - Ex-Vorsitzende der Jusos und derzeitige Bundestagsabgeordnete

André Wüstner - Oberst und Bundesvorsitzender des Deutschen BundeswehrVerbandes e.V

Daniel Untch - Referent für Friedensbildung beim Zentrum Oekumene der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck

Anton Hofreiter (Grüne) - Vorsitzender des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Serap Güler (CDU) - Mitglied im Bundesvorstand und im Verteidigungsausschuss

Fragen bei "hart aber fair" heute

Die Zeit der Entspannung ist vorbei. Der Krieg in der Ukraine geht ins dritte Jahr. Putin droht Europa mit Atomwaffen. Und Trump den Nato-Verbündeten mit dem Ende der Unterstützung. Muss die Bundeswehr deshalb aufgerüstet werden? Soll die Wehrpflicht wieder eingeführt werden? Wie verändert sich unsere Gesellschaft in diesen Zeiten? Zu diesen und weiteren Fragen diskutiert die Runde am Montagabend im Ersten.

"Hart aber fair" wird jeden Montagabend - in der Regel um 21 Uhr - im Ersten ausgestrahlt. Louis Klamroth hat das Format Anfang 2023 von Frank Plasberg als Moderator übernommen. Der hatte im November 2022 die letzte Ausgabe moderiert. Im Jahr 2024 soll der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern noch mehr in den Fokus der Show rücken. "Veränderungen wird es bei der Gäste- und Themenauswahl und der Dramaturgie sowie bei der Gestaltung des Studios und dem Look der Sendung geben", teilten ARD und Westdeutscher Rundfunk Ende Januar mit.