Louis Klamroth begrüßt jeden Montag mehrere Gäste in seiner Talksendung „Hart aber Fair“. Welche das sind und zu welchen Themen sie mitdiskutieren, erfahren Sie hier.

Auch am Montag, 25. März, empfängt Louis Klamroth Gäste zur Polit-Talkshow „Hart aber Fair“ im Ersten. Die Diskussionsrunde startet in dieser Woche um 21.00 Uhr.

An diesem Montag dreht sich alles um das Thema Bürgergeld. Die CDU würde die Leistungen gerne abschaffen, dabei wurden die Regeln für Empfänger erst kürzlich verschärft.

In der heutigen Folge mit dem Titel "Die Bürgergeld-Debatte: Mehr Druck, mehr Sanktionen, mehr Gerechtigkeit?" diskutiert Klamroth dazu mit folgenden Gästen:

Anke Rehlinger (SPD) - Ministerpräsidentin Saarland und stellvertretende Parteivorsitzende

Ricarda Lang (B90/Die Grünen) - Parteivorsitzende

Philipp Amthor (CDU) - Bundestagsabgeordneter

Thomas Wasilewski - Bürgergeld-Empfänger

Marie-Christine Ostermann - Unternehmerin, Rullko Großeinkauf GmbH, und Präsidentin "Die Familienunternehmer"

Henry Maske - Box-Weltmeister, Gründer "Henry Maske Stiftung A place for kids"

Sibylla Abenteuer- leitet den Gasthof "Rabenwirt" in Pullach

Fragen bei "hart aber fair" heute

Menschen, die keinen Job haben und eine angebotene zumutbare Arbeit verweigern, müssen künftig mit schärferen Sanktionen rechnen. Ihnen kann das Bürgergeld für bis zu zwei Monate gestrichen werden. Eine entsprechende Gesetzesänderung billigte am Freitag der Bundesrat. Die Kosten für Unterkunft und Heizung bleiben von den Sanktionen ausgenommen. Außerdem hat die Länderkammer die Abschaffung des sogenannten Bürgergeldbonus gebilligt. Er war für Weiterbildungen eingeführt worden, die nicht auf einen Berufsabschluss abzielen. Sozialverbände hatten die Kürzungen deutlich kritisiert. Die Neuregelungen sind Teil eines Gesetzes, mit dem die Ampel-Koalition nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts Lücken im Haushalt 2024 schließen will.

Zurück zum Fordern und Fördern - mit schärferen Sanktionen: Ist das dringend notwendig oder Populismus auf dem Rücken der Armen? Muss der deutsche Sozialstaat tatsächlich grundlegend reformiert werden? Wie viel Armut, wie viel Reichtum verträgt unsere Gesellschaft? Diese und weitere Fragen diskutiert die Runde am Montagabend.

"Hart aber fair" wird jeden Montagabend - in der Regel um 21 Uhr - im Ersten ausgestrahlt. Louis Klamroth hat das Format Anfang 2023 von Frank Plasberg als Moderator übernommen. Der hatte im November 2022 die letzte Ausgabe moderiert. Im Jahr 2024 soll der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern noch mehr in den Fokus der Show rücken. "Veränderungen wird es bei der Gäste- und Themenauswahl und der Dramaturgie sowie bei der Gestaltung des Studios und dem Look der Sendung geben", teilten ARD und Westdeutscher Rundfunk Ende Januar mit.