Auch am Montag, den 11. Dezember empfängt Louis Klamroth seine Gäste zur Polit-Talkshow „Hart aber Fair“ im Ersten. Die Diskussionsrunde startet in dieser Woche um 21:00 Uhr.

An diesem Montag dreht sich alles um das zurückliegende Jahr 2023. Der fortlaufende Konflikt in der Ukraine und der Terror der Hamas kennzeichnen das Jahr 2023 als eine Zeit des Schreckens. Auch in Deutschland herrscht scheinbares Dauerchaos an der politischen Ampel. Angesichts globaler Konflikte stellt sich die Frage: Leben wir in einer Welt von Krieg und Unordnung?

In der heutigen Folge mit dem Titel "2023 - ein Jahr, das uns das Fürchten lehrt" diskutiert Klamroth mit folgenden Gästen:

Carlo Masala - Sicherheitsexperte, Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr

- Sicherheitsexperte, Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr Katrin Eigendorf - Kriegsberichterstatterin, internationale Sonderkorrespondentin des ZDF

- Kriegsberichterstatterin, internationale Sonderkorrespondentin des ZDF Markus Feldenkirchen - Autor, Journalist und Redakteur des SPIEGEL

- Autor, Journalist und Redakteur des SPIEGEL Marie-Agnes Strack-Zimmermann , FDP - Mitglied im Vorstand der Bundestagsfraktion und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses

, FDP - Mitglied im Vorstand der Bundestagsfraktion und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Gerhart Baum, FDP - Ehemaliger Bundesinnenminister und Rechtsanwalt

Fragen bei "hart aber fair" heute

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Doch 2023 war geprägt von Schrecken wie dem andauernden Ukrainekrieg und dem Hamas-Terror in Israel. Währenddessen herrrscht in Deutschland Dauerchaos bei der Ampel. Leben wir in einer Welt von Krieg und Unordnung? Wird auch Deutschland immer schwerer regierbar? Was kommt noch – und was gibt Grund zur Hoffnung?

"Hart aber fair" wird jeden Montagabend - in der Regel um 21 Uhr - im Ersten ausgestrahlt. Louis Klamroth hat das Format Anfang 2023 von Frank Plasberg als Moderator übernommen. Der hatte im November 2022 die letzte Ausgabe moderiert.