12 Basketballstars treffen auf Volleyballstars: Bull Bullard (von links) , Madison Bugg und Molly Mc Cage, Foto: Lichtgut/ Willikonsky

Die Basketball-Showmannschaft Harlem Globetrotters und die Volleyball-Damenmannschaft der Allianz MTV Stuttgart haben gemeinsam trainiert. Mit Schmettern und Pritschen hatten die Basketballer so ihre Mühe.

Stuttgart - Am Freitag trafen sich die Basketball-Showmannschaft Harlem Globetrotters und die Volleyball-Damenmannschaft der Allianz MTV Stuttgart zum gemeinsamen Probetraining in der Scharrena. Farblich abgestimmt gingen Madison Bugg und Molly McCage in blau mit den Basketballern Bull und Flip in blau-rot zunächst zu einigen Trainingswürfen an den Korb. Verständigungsprobleme gab es dabei keine, McCage und Bugg sind genauso wie die Harlem Globetrotters aus den USA.

Die Volleyballerinnen machten am Korb bei Korblegern und Würfen aus der Distanz eine gute Figur. „Sie können Basketball offensichtlich besser”, sagt Tom Bloch, Sprecher der Bundesliga-Frauen, und lacht.

Bei den Tricks hatten die Harlem Globetrotters dagegen die Nase vorn. Gekonnt ließen sie den Volleyball auf dem Basketball kreisen; Rad schlagen mit anschließendem Rückwärtssalto gingen ebenfalls aus dem Stand. Mit dem Pritschen und Baggern taten sie sich anfangs dagegen schwer, auch das Schmettern ähnelte eher einem Dunking.

Am Freitag, 22. März, um 19 Uhr treten die Harlem Globetrotters in der Porsche-Arena gegen die Washington Generals an. Einen Tag später (23. März) empfangen die Volleyball-Frauen um 18.30 Uhr im letzten Spiel vor den Play-offs um die deutsche Meisterschaft den SC Potsdam in der Scharrena.