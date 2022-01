Coronavirus in der Region Stuttgart Omikron lässt Inzidenz in Stuttgart explodieren

Am Mittwoch hatte ein technischer Defekt beim Landesgesundheitsamt den Anstieg der Inzidenzen noch gebremst. Doch am Donnerstag schossen diese in die Höhe wie noch nie an einem Tag. In Stuttgart nahm der Wert um 189 Zähler zu.