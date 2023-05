1 Harald Lettrari in seinem Wohnzimmer. Die Fotos von seiner Enkelin weisen ihn als liebevollen Opa aus. Man kennt ihn aber auch als „Dirty Harry“. Foto: factum/

Erst CDU, dann Republikaner, dann parteilos: Harald Lettrari hat eine wechselvolle Karriere im Ludwigsburger Gemeinderat hinter sich. Nun, nach zehn Jahren, scheidet er aus. Dabei ist es noch immer erstaunlich, dass er überhaupt drin war.









Ludwigsburg - Wenn man weiß, was Harald Lettrari am Sonntagabend macht, weiß man schon einiges über ihn. Am Sonntagabend geht Harald Lettrari zur Wahlparty der Ludwigsburger Grünen ins Grävenitz. Besonders ist das deshalb, weil Harald Lettrari weder Mitglied der Grünen ist noch ein treuer Wähler. „Mich lädt ja sonst keiner ein“, sagt Lettrari über sein Sonntagabendprogramm, das er der grünen Stadträtin Elfriede Steinwand zu verdanken hat. Mir ihr versteht er sich gut.