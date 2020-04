1 Ex-VfB-Trainer Hannes Wolf trainiert mittlerweile de KRC Genk. Foto: picture alliance/dpa/Christian Charisius

Für den ehemaligen VfB-Trainer Hannes Wolf kam der Saisonabbruch in Belgien überraschend. Der Genk-Coach kann die Entscheidung jedoch nachvollziehen. Das Training soll trotzdem weitergehen.

Genk - Trainer Hannes Wolf vom KRC Genk hätte zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit einem sofortigen Abbruch der belgischen Pro League gerechnet. „Dass bereits jetzt so klar entschieden wurde, kam schon überraschend. Ich kann jeden verstehen, der noch ein bisschen wartet mit der Entscheidung. Ich kann die Entscheidung aber absolut nachvollziehen“, sagte der ehemalige Bundesliga-Coach dem SID.

Die Pro League hatte am Donnerstag als erste große Fußball-Liga weltweit die Reißleine gezogen und die Saison angesichts der anhaltenden Coronakrise vorzeitig abgebrochen. Damit steht Tabellenführer Club Brügge als belgischer Meister 2019/20 fest. Wolf und Genk haben als Tabellensiebter keine Chance mehr, die europäischen Plätze zu erreichen.

Wolf will weiter trainieren

„Vor einigen Wochen war mit so einem Szenario noch nicht zu rechnen. Man muss die Situation im Gesamtkontext betrachten. Und in diesem geht es um die Gesundheit der Menschen. Wichtig ist, dass das Leben weitergeht und der Fußball überlebt“, sagte Wolf. Der 38-Jährige will trotz des Abbruchs den April vorerst weiter trainieren - unter den gegebenen Möglichkeiten.

Dass weitere Ligen dem belgischen Beispiel folgen, hält der frühere Hamburger und Stuttgarter Trainer für nicht ausgeschlossen. „Alle würden die Saison natürlich gerne zu Ende spielen. Wenn ich aber die aktuelle Situation betrachte und sehe, was nun erlaubt ist, bin ich sehr skeptisch, dass bald wieder gespielt wird“, sagte Wolf: „Es wäre für alle Ligen bereits ein Erfolg, wenn die kommende Saison sauber losgehen kann.“

