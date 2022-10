1 Der Youtuber und TikToker Yannick muss den Launch seines Spiels „Herr Anwalt: Lawyers Legacy“ verschieben. Foto: imago images/Sven Simon/Frank Hoermann

Seit einiger Zeit warten Fans des Youtubers und TikTokers Yannick auf das von ihm programmierte Handyspiel „Herr Anwalt: Lawyers Legacy“. Eigentlich sollte dieses im Oktober erscheinen. Nun müssen sich die Follower allerdings weiter gedulden.

Das Handyspiel bezieht sich auf den Influencer „Herr Anwalt“, Tim Hendrik Walter, der seine 5,9 Millionen Follower auf TikTok humorvoll über juristische Fragen aufklärt. In Abstimmung mit seiner Community hat TikToker Yannick_Dev ihn als Hauptfigur für ein von ihm selbst programmiertes Videospiel ausgewählt.

Als „Herr Anwalt“ müssen die Spieler Schüler vor einem bösen Schuldirektor retten. In verschiedenen Unterrichtsstunden sollen dafür Lehrer bekämpft werden. Im Verlauf des Spiels sollen die Spieler dabei auch auf verschiedene Influencer-Bekanntheiten wie beispielsweise Lashakv treffen.

Bei dem Spiel handelt es sich um ein Community-Projekt, was heißt, dass Vorschläge aufgenommen und ins Spiel eingebaut werden. So wird diese auch entscheiden, welche Schulstunden als nächstes in Spiel kommen sollen und was für neue Gegner es geben wird. Im Stand des derzeitigen Early-Access gibt es einen Story Modus, der 30 bis 60 Minuten dauert. Außerdem gibt es noch einen Endlos-Modus. Später in der Vollversion soll es zudem auch mehr Unterrichtsstunden, neue Bosse, einen globalen Multiplayer sowie einen Level-Editor geben.

Eigentlich hatte der Programmierer geplant, das Spiel am 28.10 zu veröffentlichen. Nun müssen sich die Fans jedoch weiter gedulden. Eigentlich sei die erste Version des Spiels fertig und spielbar, teilte Yannick in seinem neuesten TikTok mit. Aus ihm unbekannten Gründen hätten sich nun jedoch „sehr komische“ Fehlermeldungen ergeben und er könne das Spiel nicht hochladen.

Leider könne er auch nicht sagen, wie lange es dauern werde, um den Fehler zu beheben, so Yannick weiter. „Ich hoffe, dass ich das Spiel dann nächste Woche veröffentlichen kann“, schließt der TikToker. In den Kommentaren erhielt der Programmierer viel positiven Zuspruch und sogar „Herr Anwalt“ kommentierte persönlich: „Du kriegst das irgendwann bestimmt hin“.