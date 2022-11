9 Die Fellbacher Markthalle bereichert das Quartier im Umfeld des Rathauses. Foto: /Gottfried Stoppel

Markthallen vereinen unter einem Dach Geschäfte, die auf Frische und Regionales setzen. Ist das der einzige Grund, weshalb sie Kundenmagneten sind? Eine Spurensuche in Fellbach und Winnenden.















Die Fellbacher Markthalle ist für den Einzelhandel im Viertel rund um das Rathaus eine wichtige Größe. „Sie ist nicht nur für die Frequenz, sondern auch für Qualität und Service eines der Aushängeschilder unseres Quartiers“, sagt Gudrun Lack, Sprecherin der Interessengemeinschaft Rathaus-Carreé. In diesem Verbund haben sich Einzelhändler, Dienstleister und andere Betriebe zusammengeschlossen, um sich für ein lebendiges Viertel rund um das Fellbacher Rathaus einzusetzen.

Zur Frischeküche bekommt ein stationärer Laden

Am 1. März des kommenden Jahres zieht in die Markthalle ein neues Geschäft ein. Jasmina Pace und Nedim Solunovic eröffnen zusätzlich zu den beiden Foodtrucks, die sie betreiben, einen Hygo-Concept-Store in der Markthalle. Sie ziehen auf die rund 40 Quadratmeter große Fläche, die durch den Auszug des Schokoladen- und Pralinengeschäfts Ulli’s Confiserie frei wurde. Solunovic und Pace hatten sich mitten in der Pandemie mit einem Gourmet-Truck in Fellbach selbstständig gemacht. Unter dem Slogan „Frisch, lecker und cool“ werden Gerichte wie mediterrane Bowl, Gourmet-Hot-Dog oder Nachtisch auch Kaffee und Getränke in der rollenden Frischeküche serviert.

Der Foodtruck macht im ganzen Rems-Murr-Kreis Station

Zum Konzept gehört es, regionale Zutaten zu verwenden. So kommt das Mehl von der Hegnacher Mühle, Eier werden vom Bauernhof der Familie Eppinger in Remseck bezogen. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen ist ihr innovatives Konzept so gut angekommen, dass zu dem ersten restaurierten alten Citroën inzwischen ein zweiter Foodtruck mit Pastamanufaktur dazugekommen ist. Der Name ist Programm: Hier gibt es nicht nur Pastagerichte, die Pasta wird im Truck auch frisch hergestellt. Den Foodtruck kennen manche vielleicht von seiner Station auf dem Fellbacher Kirchplatz, derzeit sind die Existenzgründer beim Fellbacher Weihnachtsmarkt dabei. Sie rollen je nach Terminlage durch den ganzen Rems-Murr-Kreis.

Als weiteres Standbein bieten sie Catering für Firmen, Privatleute und Institutionen an. „Wir holen die Region nach Fellbach“, sagte Nedim Solunovic bei einem Pressegespräch in der Markthalle. Der 49-Jährige hat Erfahrung in der Branche. Solunovic war zuvor in leitender Position im Einzelhandel tätig und auch als Prüfer bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) im Einsatz. Jasmina Pace (31) hat als gelernte Industriekauffrau auch Planung und Termine im Blick. „Wir werden einen Koch einstellen, und in der Markthalle wird man verfolgen können, wie unsere Pasta hergestellt wird“, kündigte Solunovic an.

Frisch, qualitätsvoll, regional – das ist auch das, wofür die Fellbacher Markthalle steht. So sehen nicht nur Einzelhandelskoordinator Julian Deifel und OB Gabriele Zull die neuen Mieter als passende Ergänzung. „Wir hatten einige Bewerber, aber der neue Mieter musste natürlich zur Markthalle und ihrem Konzept passen“, sagt Michael R.W. Bazlen von der Dr. Karl und Elisabeth Eisele Stiftung, der die Markthalle gehört. Bis die neuen Mieter einziehen, sorgen die bereits ansässigen Firmen mit anderen Geschäften vom Quartier dafür, dass die Fläche belebt ist. Unter dem Titel „Fellbacher Schaufenster“ präsentieren sich verschiedene Firmen. „Die Markthalle ist im Rathaus-Carrée ein wichtiger Anlaufpunkt und Mittelpunkt unserer Interessengemeinschaft Rathaus-Carrée. Daher ist diese gemeinsame Idee von Stadtmarketing, Markthalle und Rathaus-Carrée entstanden, die frei gewordene Fläche interimsmäßig für Firmen aus dem Rathaus-Carrée zu nutzen“, sagte Gudrun Lack, Inhaberin der gleichnamigen Buchhandlung. Derzeit stellen der Weltladen, Bücher-Lack, das Haushaltsgeschäft Zerweck, Uli’s Confiserie und Holzwarth Orthopädieschuhtechnik aus. Auch Aktionen sind geplant. Am ersten Adventssamstag organisierten etwa Metzgerei Klingler und Bäckerei Maurer ein Weißwurstfrühstück für einen guten Zweck. Am 3. Dezember veranstalten Bücher-Lack und Gemüsebau Welz eine Nikolauslesung mit Geschichten der Autorin Barbara Rose. Und unter dem Titel „Geschichten aus der Heimbürokantine“ gibt’s eine Lesung und Genussveranstaltung mit Autorin Wibke Ladwig am 10. Dezember.

Und wie sieht es in der Nachbarschaft aus? „Unsere Markthalle ist ein absoluter Frequenzbringer und für unseren Standort und die Nahversorgung nicht mehr aus Winnenden wegzudenken“, sagt der Wirtschaftsförderer Timm Hettich. Betreiber und Eigentümer der Markthalle ist die Familie Häfele mit ihrer Metzgerei. Die Häfeles betreiben noch weitere Markthallen. Neben dem vielfältigen Angebot der dort vertretenen Betriebe – Metzger Häfele, Bäckerei Schulze, Obst und Gemüse Welz sowie die Kaffeerösterei Von Herrmanns – sei die Markthalle bekannt für den Mittagstisch. „An guten Tagen gehen mal 300 Tagesessen über die Theke“, sagt Hettich.

Wirtschaftsförderer: Auch in Winnenden ist die Markthalle Magnet

Feste Konstante in der Winnender Markthalle sei die Metzgerei und der Bäcker. Beim Kaffee und bei Obst und Gemüse habe es in den vergangenen Jahren einen Wechsel gegeben. Gemüsebau Welz ist seit Anfang 2020 neu in der Markthalle, die Kaffeerösterei Von Herrmanns ist seit vergangenem Jahr mit dabei. „Die Markthalle ist ein Glücksfall für unsere Innenstadt und bereichert den Branchenmix unseres Einzelhandelsstandortes“, sagt Hettich. Als Nahversorger sei die Winnender Markthalle besonders für das nähere Umfeld wichtig, ziehe aber auch Besucher außerhalb der Stadt an.

Wie der Waiblinger Wirtschaftsförderer Marc Funk mitteilt, bestehen Pläne für die Einrichtung einer Markthalle in der früheren Filiale von Spielwaren Wiedmann am Marktplatz nach wie vor. Die Pop-up-Galerie von Jan Welker sei eine Interimsnutzung. Aus Sicht der Wirtschaftsförderung sei die Einrichtung einer Markthalle zu begrüßen, „da regionale Produkte im Trend liegen und mit der Einrichtung eine qualitativ hochwertige Nutzung verbunden ist, die den Einzelhandelsstandort nachhaltig stärken und den Marktplatz aufwerten wird“. Wie der private Eigentümer berichtete, könnten im neuen Jahr mehr Details genannt werden.

Regionale Anbieter in Fellbach seit dem Jahr 2009

Markthalle

Fisch, Feinkost, Obst und Gemüse, Metzgerei und Bäckerei gibt es unter einem Dach: Am 9. Dezember 2009 öffnete die Markthalle in der für den Handel wichtigen Vorweihnachtszeit. Die Markthalle mit ihrem Konzept von verschiedenen regionalen Anbietern zieht Kunden aus der Region an. Sie ist barrierefrei.

Struktur

Die Zusammensetzung der Betriebe hat sich verändert. Von Anfang an dabei sind Feinkost Ciftci, Gemüsebau Welz, die Metzgerei Klingler und seit 2010 Fisch und Feinkost Schniarnowski. Nach einem Umbau ersetzte die Bäckerei Maurer die Bäckerei Grau. Ulli’s Confiserie zog 2018 ein. Das Schokoladen- und Pralinengeschäft ist im Juni in größere Räume umgezogen. So wurde eine rund 40 Quadratmeter-Fläche frei.