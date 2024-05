1 Aktuell liegen die Kosten für einen ein Kilogramm schweren Goldbarren bei über 72 000 Euro. Foto: Degussa Goldhandel

Der Preis für eine Feinunze Gold ist in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Wir haben uns bei Degussa Goldhandel an der Marktstraße mal nach dem Edelmetall erkundigt.











Link kopiert



Man muss kein Pirat oder Schatzsucher sein, um ein Faible für Gold zu haben. Das Edelmetall gilt schon immer als sichere Geldanlage, und in den vergangenen Wochen ist der Preis für eine Feinunze noch einmal in die Höhe geschnellt. Er liegt aktuell bei rund 2250 Euro. Im Februar 2022 waren es noch knapp 1600 Euro, vor etwa zehn Jahren nur rund 950 Euro. „Die Nachfrage nach Gold ist durch die großen Notenbanken gestiegen und hat den Preis weiter getrieben“, stellt auch der Leiter der Stuttgarter Degussa-Goldhandel-Niederlassung an der Marktstraße fest. Thomas Wirtherle: „Viele Menschen kommen derzeit zu uns, um Schmuck, der nicht mehr getragen wird, zu verkaufen.“ Entweder sei er nicht mehr modern oder der Verschluss eventuell defekt. Bei Degussa spiele das keine Rolle. Man kaufe unter anderem Altgold an, um es in einer eigenen Scheideanstalt zu recyceln und anschließend neue Barren herzustellen.