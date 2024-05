1 Jana Brausch lieferte im Kasten zahlreiche Paraden gegen Rostock – die Abwehrarbeit der SGSB-Frauen insgesamt war an diesem Tag aber zu schwach. Foto: A/i

Die Frauen der SG Schozach-Bottwartal unterliegen im Aufstiegskampf zur 2. Liga beim Rostocker Handball Club mit 32:38 (15:18).











Die Handballerinnen der SG Schozach Bottwartal verpassten es sich noch eine Chance für das Relegationsspiel um den Aufstieg in die zweite Bundesliga zu wahren. Die Beilsteinerinnen unterlagen beim Rostocker Handball Club in der letzten Begegnung der Aufstiegsrunde mit 32:38 (15:18). Die Niederlage war vor allem auf zu große Schwächen in der Abwehrarbeit zurückzuführen. Damit ist der Traum von der schnellen Rückkehr nach dem Abstieg in der letzten Spielzeit erst einmal vorbei.