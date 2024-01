Handball-Württemberg-Liga: TSV Schmiden: Warum der Trainer ganz schnell heim will

Warum der Trainer ganz schnell heim will

1 Fan der dänischen Handball-Nationalmannschaft: Schmidens Trainer Benjamin Koch Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TSV Schmiden gewinnen in der Württemberg-Liga beim TV Weilstetten mit 27:26.











Viel Zeit, um den ersten Sieg im Jahr 2024 direkt vor Ort auf der Schwäbischen Alb zu feiern, blieb Benjamin Koch am Sonntagabend nicht. Der Trainer des Handball-Württemberg-Ligisten TSV Schmiden machte sich nach dem knappen 27:26-Erfolg (13:13) beim zehntplatzierten TV Weilstetten mit seinem Team schnurstracks auf den Heimweg. Der Grund: Der Coach, der zuletzt zwei Wochen lang in Dänemark im Urlaub weilte, wollte sein Gastgeberland zuhause vor dem Fernseher im Endspiel um die Europameisterschaft gegen Frankreich anfeuern: „Das war dort einfach wunderschön, ich wäre am Liebsten gar nicht mehr nach Hause gekommen. Aber natürlich habe ich auch meine Mannschaft extrem vermisst“, sagte Koch mit einem Schmunzeln.