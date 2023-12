1 Hielt überragend, konnte die erneute Niederlage des SV Fellbach aber letztlich auch nicht verhindern:Türhüter Kay Siemer. Foto: Maximilian Hamm

Handballer des SV Fellbach verlieren nach ganz starker erster Hälfte plötzlich den Faden und die Partie mit 21:24.











Gut geschlagen haben sich die Handballer des SV Fellbach am Samstagabend. Am Ende standen sie aber in der Württemberg-Liga-Partie bei der SG Schozach-Bottwartal doch wieder mit leeren Händen da. Mit 21:24 (13:11) unterlagen die Gäste um den fünffachen Torschützen Felix Wente dem Tabellenvierten.