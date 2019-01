Handball-WM Nach Strobel-Aus: Prokop nominiert Youngster Suton nach

Von red/sid 22. Januar 2019 - 11:37 Uhr

Die WM ist für Suton seine Turnier-Premiere. Foto: dpa

Tim Suton wurde von Bundestrainer Christian Prokop nach der schweren Verletzung von Spielmacher Martin Strobel nachnominiert. Der 22 Jahre alte Rückraumspieler wird bereits im abschließenden Hauptrundenspiel gegen Europameister Spanien am Mittwoch auflaufen.

Köln - Bundestrainer Christian Prokop hat auf die schwere Verletzung von Spielmacher Martin Strobel reagiert und Tim Suton nachnominiert. Der 22 Jahre alte Rückraumspieler vom TBV Lemgo wird bereits im abschließenden Hauptrundenspiel gegen Europameister Spanien am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD) auflaufen. Dies teilte Prokop auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Köln mit. „Die Überlegung war nur von kurzer Dauer. Wir sind überzeugt, dass er uns weiterhilft“, sagte Prokop. Die WM ist für Suton seine Turnier-Premiere. In bislang acht Länderspielen erzielte er zwölf Tore.

Mehr zum Thema

Vorderes Kreuzband und Innenband gerisen

Wenige Tage vor der WM war Suton noch aus dem Kader gestrichen worden, als das Team von 18 auf 16 Spieler verkleinert werden musste. Strobel hatte sich am Montagabend in der Partie gegen Kroatien (22:21) das vordere Kreuzband und das Innenband im linken Knie gerissen und war am Dienstagmorgen abgereist. Der Rückraumspieler vom Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten, der erst im Herbst von Prokop für die Nationalmannschaft reaktiviert worden war, gehörte im bisherigen Turnierverlauf zu den Leistungsträgern.