1 Silvio Heinevetter hält, was es zu halten gibt. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der Torhüter war beim knappen Sieg gegen Gummersbach vor allem in der ersten Hälfte der große Rückhalt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Linkshänder waren die Problemzone des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart am Sonntag. Doch dann traf der einzige verbliebene Spieler auf der Position, Sascha Pfattheicher, kurz vor Schluss zum vorentscheidenden 31:29 gegen den VfL Gummersbach, der nur noch auf 30:31 (16:17) verkürzen konnte. „Ich bin mehr als zufrieden“, sagte TVB-Trainer Michael Schweikardt, „natürlich braucht man in so einem engen Spiel auch das Quäntchen Glück.“