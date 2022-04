1 Sieht aus wie ein Imbiss: der neue Burger King im Hauptbahnhof Foto: /Kathrin Haasis

Zwischen Gleis 8 und 9 können sich Bahnreisende mit Fast Food versorgen. Baden-Württembergs kleinste Burger King-Filiale hat dort kürzlich eröffnet. Sie umfasst nur 20 Quadratmeter und bietet „ein optimiertes Sortiment“.















Link kopiert

Die neue Burger King-Filiale im Stuttgarter Hauptbahnhof ist ein Hingucker. Dabei ist es nicht die Architektur, die die Passenaten fasziniert, sondern vielmehr die Größe beziehungsweise das Gegenteil davon: die Fast-Food-Kette reduziert sich zwischen den Gleisen 8 und 9 auf einen Imbissstand. Bei der Neueröffnung handelt es sich um Baden-Württembergs kleinstes Burger King Restaurant. Es handelt sich um den Mini-Ersatz für das frühere Hamburgerlokal im ehemaligen Foodcourt im Bonatzbau. Wegen des geringen Platzes musste auch die Speisekarte etwas reduziert werden. Das laut Franchisenehmer SSP „optimierte Sortiment für Bahnreisende“ reicht vom klassischen Beef Whopper bis zu den Plant-based Produkten.

Im größten Hauptbahnhof den kleinsten Burger King

„Der Stuttgarter Hauptbahnhof ist der größte in Baden-Württemberg und unser Burger King an den Gleisen ist der kleinste Store“ sagt Wenzel Bürger, Geschäftsführer für die deutschsprachigen Länder bei SSP. Weniger als 20 Quadratmeter umfasst die Filiale. Die Firma betreibt elf Läden und Lokale im Hauptbahnhof, darunter den DB Service Store, Starbucks, Dean & David, Ditsch und Bäckereien. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Verkehrsgastronomie und betreibt zahlreiche Restaurants, Bars, Cafés und Supermärkte an Flughäfen, Bahnhöfen, Autobahnraststätten und anderen Freizeitstandorten.

SSP meldet guten Start in das Geschäftsjahr

Vor dem Beginn der Corona-Pandemie bediente SSP täglich rund eineinhalb Millionen Kunden an etwa 180 Flughäfen und 300 Bahnhöfen in 35 Ländern und betrieb mehr als 550 internationale, nationale und lokale Marken in knapp 2700 Geschäften. Zwischen vergangenen Oktober und bis zum 30. Januar lag der Umsatz von SSP bei 62 Prozent des Niveaus von 2019. Im Februar meldete das Unternehmen „einen guten Start in das neue Geschäftsjahr“.