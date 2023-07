1 Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem tragischen Unfall aus. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

In Hamburg ist ein Sechsjähriger aus dem Fenster eines Wohnhauses acht Meter in die Tiefe gefallen und kurze Zeit später gestorben. Die Gäste eines Lokals mussten das Unglück mitansehen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein sechs Jahre alter Junge ist am Samstagabend aus dem Fenster eines Wohnhauses in Hamburg-Harburg acht Meter in die Tiefe gefallen und ums Leben gekommen. Ein Notarzt versuchte, das Kind zu retten, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte.