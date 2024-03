Hamburg: Kaffeemaschine zwingt Lufthansa-Flieger zur Zwischenlandung

1 Eine Lufthansa-Maschine war nach Rauchentwicklung an Bord in Hamburg zwischengelandet. Foto: dpa/Steven Hutchings

Außerplanmäßige Landung in Hamburg: Ein Lufthansa-Flugzeug musste einen Zwischenstopp einlegen, nachdem es an Bord eine Rauchentwicklung gegeben hatte.











Luftnotlage an Bord einer Lufthansa-Maschine: Eine Kaffeemaschine hat dafür gesorgt, dass das Flugzeug auf dem Weg von Frankfurt nach Göteborg außerplanmäßig in Hamburg zwischengelandet ist. Wie ein Lufthansa-Sprecher am Samstag auf Anfrage mitteilte, sei der Flug LH818 am Abend aufgrund einer kurzzeitigen lokalen Rauchentwicklung in der vorderen Bordküche vorsorglich in Hamburg zwischengelandet.