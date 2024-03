Haltestelle „Stöckach“ in Stuttgart

1 An der Haltestelle „Stöckach“ ist ein Mann am Samstag auf die Gleise gestürzt (Archivbild). Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Am Samstagmittag ist in Stuttgart ein Mann vor eine Stadtbahn gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Zeugen leisteten erste Hilfe.











Link kopiert



Ein Mann ist am Samstagmittag in Stuttgart von einer Stadtbahn überrollt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei tags darauf mitteilt, war der 48-Jährige gegen 13 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle „Stöckach“ aus einer Stadtbahn der Linie U9 gestiegen. Vom Hochbahnsteig stürzte er auf die Gleise und wurde anschließend von der anfahrenden Stadtbahn erfasst und schwer verletzt. Der Mann sei getorkelt und „vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung“ gestürzt, schreibt die Polizei. Es sei zudem ein Schaden von wenigen Hundert Euro entstanden, hieß es.