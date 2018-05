Haltestelle Neckarpark in Stuttgart Heftige Schlägerei nach VfB-Spiel

Von red/aks 07. Mai 2018 - 14:59 Uhr

Die S-Bahn-Haltestelle Neckarpark in Bad-Cannstatt. (Symbolbild) Foto: Peter Petsch

Die mutmaßlichen Täter schlagen die derart brutal auf zwei der Männer ein, dass der 28-Jährige auf die Gleise fällt und der 40-Jährige mit dem Kopf auf den Bahnsteig knallt. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart - Zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen ist es am Samstagabend nach dem Heimspiel des VfB Stuttgart an der Haltestelle Neckarpark in Stuttgart-Bad Cannstatt gekommen.

Laut der Polizei gerieten drei Männer im Alter von 28, 37 und 40 Jahren mit drei bislang unbekannten Tätern gegen 19 Uhr in einen Streit. Die mutmaßlichen Täter schlugen derart brutal auf die 28 und 40 Jahre alten Männer ein, dass der Jüngere auf die Gleise und der 40-Jährige mit dem Kopf auf den Bahnsteig fiel. Hierbei erlitt der 40 Jahre alte Mann eine Platzwunde. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Den 37-jährigen Begleiter schlugen die unbekannten Täter, die nach aktuellem Kenntnisstand mit einer S-Bahn in Richtung Esslingen flüchteten, ebenfalls mehrmals mit der flachen Hand ins Gesicht.

Einer der mutmaßlichen Täter wird auf etwa 55 Jahre geschätzt. Bei der Tat trug er ein T-Shirt mit VfB-Logo. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 711 870 350 bei der Polizei melden.