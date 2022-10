1 Livemusik, Kostümwettbewerbe und gruselige Stimmung: In Stuttgart wird am Montag Halloween gefeiert. Foto: Unsplash/Kenny Eliason

Am 31. Oktober wurden einst böse Geister vertrieben. Jetzt sind sie zurück und feiern mit dem Frankensteinmonster und Zombie-Fans in den Wagenhallen oder am Neckar. Ihr wollt mitfeiern? Alle Events findet ihr hier.















Wenn Heidi Klum ein Rückblick ihres letzten Halloween-Outfits postet, ist der „Dia de los muertos“ nicht mehr weit. Doch auch im Kessel wird die Nacht vor Allerheiligen wild: Für alle, die es nicht pünktlich zu Heidis Kostümparty nach New York schaffen, haben wir eine Liste mit den besten Halloween-Partys in Stuttgart.

Dia de los Muertos in den Wagenhallen

Ein fulminantes Programm erwartet euch in den Wagenhallen, wo bereits zum elften Mal mexikanisch gefeiert wird: Mit Burlesquetanz, Livemusik von den Mariachipunkern der Los Skeleteros, Latino Sounds von DJ Juan Francisco und einem Kostümwettbewerb sollte für jeden Halloween-Fan etwas dabei sein. Zum ersten mal wird es in diesem Jahr in den Wagenhallen auch ein kinder- und familienfreundliches Tagesprogramm geben: Die Kleinen erwartet ab 15 Uhr Comedy, Jonglage, Kinderschminken und vieles mehr. Kulinarisch könnt ihr euch auf Tacos, Churros und natürlich mexikanische Drinks freuen. Weitere Infos findet ihr hier >>>

Halloween auf dem Neckar

„Süßes, sonst gibt’s Nasses!“ Das Deck der MS Weinkönig verwandelt sich an Halloween in ein schauriges Partyboot. Gleich zwei DJs sorgen mit klassischen Partyhits für ordentlich Stimmung. Verkleidung ist erwünscht, aber keine Plficht. Mehr Infos findet ihr hier >>>

Notte Magica im Perkins Park

Am Killesberg wird am Montag auf zwei Floors zu italienischen Evergreens mit modernen Beats und heißem Latino-Sound getanzt. Verkleidung ist erwünscht – gruselig, sexy oder beides. Zusätzlich könnt ihr euch vorher eine private Gruft reservieren. Alle Details gibt es hier >>>

Dia de los Muertos im Jaz Hotel

Unter dem Motto Dia de los Muertos wird Halloween zum dritten Mal mit zahlreichen Specials und Aktionen gebührend gefeiert. DJ T Hefner vom Amici spielt alles von Partyklassikern, über 80s bis zu aktuellen Hits. Die Tickets sind limitiert und enthalten jeweils einen Willkommensdrink. Hier geht’s zu den Details >>>

Halloween im Pure

Bei atmosphärischer Horrordeko dürfen Zombies, Hexen und Grusel-Clowns und alle Gäste ohne schaurige Kostümierung zu den besten Sounds aus Urban, R&B und HipHop tanzen. Mehr Details findet ihr hier >>>

Rocky Horror Picture Show im Hi Life

„Let’s do the time warp again!“ Special Acts, extravagante Shows, internationale DJs und gruselige Deko erwarten euch im Hi Life am Rotebühlplatz. Tickets können über E-Mail oder Whatsapp erworben werden. Mehr Infos hier >>>

80er treffen auf Halloween

„Who you gonna call?“ Im LKA Longhorn könnt ihr, gerne verkleidet, zu gruseligen Klassikern aus der Zeit von Ghostbusters, Tanz der Teufel und Nightmare on Elm Street feiern. Alle Informationen gibt es hier >>>

Halloween im Classic Rock

Das Classic Rock Cafe bleibt seiner gruseligen Tradition treu: An der 12. Halloweenparty im Classic Rock legt DJ Dracula abgründige Partyklassiker auf. Mehr Informationen hier >>>

Benztown presents Halloween in der Romy S.

Ein gespenstisch gutes Programm erwartet euch im Billie Jean aka Romy S. Gleich vier DJs kümmern sich um die Musik und sprengen alle Genregrenzen. Alle Details gibt es hier >>>