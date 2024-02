Hallenhockey: HTC Stuttgarter Kickers: Aufstiegsjubel, Bierdusche und Torrekord

9 Schon auf dem Spielfeld hat die große Aufstiegs-Party des HTC Stuttgarter Kickers begonnen. Foto: Günter Bergmann

Die Hockey-Männer des HTC Stuttgarter Kickers haben es geschafft: Sie holen sich den Meistertitel in der zweiten Liga Süd und spielen in der kommenden Hallenrunde erstmals seit 2019 wieder in der Bundesliga. Alle Emotionen in Bildern.











Als der Schiedsrichter die Partie abpfeift, liegen sich die Hockeyspieler des HTC Stuttgarter Kickers in der Sporthalle an der Hohen Eiche in den Armen und packen anschließend die Meistershirts aus. Fans strömen auf die Spielfläche und freuen sich jubelnd mit den Akteuren, geben ihnen eine Bierdusche, und im Hintergrund läuft das Lied „Oh wie ist das schön“. So lautet auch das gemeinsame Motto beim Club aus Hoffeld: Die Herrenmannschaft hat sich in der Hallenrunde den Zweitliga-Meistertitel gesichert und steigt damit in die Bundesliga auf – zuletzt spielte der Verein 2019 im Oberhaus. Emotionen pur nach dem Spielende. „Es fühlt sich überragend an, man hätte es sich nicht schöner vorstellen können“, sagt der Trainer Till Ziemssen. „Ich bin unfassbar glücklich.“