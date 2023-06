Wer kommt ins Finale von "Germany's next Topmodel"?

1 Olivia bei ihrem Walk in einem Kleid von Philipp Plein. Foto: ProSieben/Sven Doornkaat

Sechs Frauen kämpfen um den Einzug ins Finale von "Germany's next Topmodel": Auf einem Trapez, vor der Kamera und auf hohen Hacken auf dem Laufsteg. Die Nettigkeiten untereinander bleiben auf der Strecke.









Halbfinale bei "Germany's next Topmodel": Sechs Models wollen am 15. Juni ab 20:15 Uhr im Live-Finale auf ProSieben über den Laufsteg schreiten. Dafür müssen sie jetzt noch einmal hoch hinaus: Im Theater des Cirque du Soleil müssen die Models im Zirkusoutfit an einem Trapez über dem Wasser posieren.