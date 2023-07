1 Bei dem Tier soll es sich um einen Blauhai gehandelt haben (Symbolbild). Foto: imago/imagebroker

Rund zwei Meter lange soll er gewesen sein und etwa 50 Meter vom Ufer entfernt – ein Strand in Südfrankreich ist wegen Hai-Alarms evakuiert worden.









Der Strand von Le Barcarès in Südfrankreich in der Nähe von Perpignan ist wegen eines Hai-Alarms evakuiert worden. Am Samstag sei das rund zwei Meter lange Tier etwa 50 Meter vom Ufer entfernt gesichtet worden. Das berichtete die Regionalzeitung „Sud Ouest“ am Sonntag.