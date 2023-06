Was passiert mit dem Bahnhofsgebäude?

1 Kein Blickfang: Um das Ludwigsburger Bahnhofsgebäude wird seit Jahren gestritten. Foto: W. Kuhnle

Der Ludwigsburger Bahnhof gehört zu den hässlichsten der Region. Die Stadt würde das gerne ändern. Ob daraus auf absehbare Zeit etwas wird, ist allerdings fraglich.









Der Ludwigsburger Bahnhof galt und gilt vielen als Schandfleck und als einer der hässlichsten in der Region. Doch vieles ist im Werden. Oberbürgermeister Matthias Knecht misst dem „Gesamtprojekt Bahnhof“ eine überragende Bedeutung bei – und an den allermeisten Stellen sieht er auch gute Fortschritte. Nur an einer nicht.