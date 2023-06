1 Klaus Schneider mit seinem für Rolf Benz entwickelten Tisch auf der Möbelmesse in Mailand Foto: privat

Wer nachvollziehen können will, was den Oeffinger Klaus Schneider in der Möbelbranche zu einer Besonderheit macht, stellt sich am besten einen Autoverkäufer vor, der in der Mittagspause kühne Designstudien entwirft, nach dem Feierabend noch über Materialkunde-Lehrbüchern brütet und den in der Freizeit im Hobbykeller gebastelten Prototyp am Wochenende im Windkanal testet. Ebenso denkbar wäre eine Buchhändlerin, die der geneigten Kundschaft nicht nur fachkundig die passende Lektüre für den Sommerurlaub präsentieren kann, sondern die im Schaufenster stehenden Bestseller als Fingerübung nach ihrem Tagwerk auch eigenhändig verfasst hat.