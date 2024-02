Der Skiurlaub von Sarah Engels (31) und ihrer Familie im österreichischen Zillertal hat ein unglückliches Ende genommen. Die Sängerin ist auf der Piste in den Tiroler Bergen verunglückt und hat sich das Kreuzband gerissen. Jetzt muss die zweifache Mutter operiert werden, wie sie in ihrer neuesten Instagram-Story schreibt.

Sarah Engels: "Fühle mich so machtlos"

Zu einem Foto aus dem Krankenhausbett, auf dem Ehemann Julian Engels (30) ihre Hand hält, schreibt die Musikerin: "Ich bin ehrlich - ich habe extreme Angst vor der OP. Ich hatte noch nie eine Vollnarkose und fühle mich gerade einfach so machtlos."

Auch wenn es für die Ärzte Routine sei, ihr falle es schwer, die Kontrolle abzugeben als "jemand, der immer stark bleiben will" und "niemals stehen bleibt". Sie sei ihrem Mann Julian dankbar. "Ohne dich wüsste ich nicht, was ich jetzt machen soll. Ich liebe dich und brauche dich so sehr", schreibt sie an den Fußballer gerichtet.

Erinnerungsfotos aus dem Skiurlaub

Vor einigen Tagen noch hatte Engels mehrere Fotos und Videos aus dem Familienurlaub gepostet, bei dem neben ihr und Ehemann Julian auch noch Sohn Alessio (8) und Tochter Solea (2) dabei waren. In voller Skimontur heizte das Ehepaar die Piste herunter. Auch der kleine Alessio ist auf einem Foto lachend im Skioutfit zu sehen.