Offenes Bekenntnis: Schauspielerin Gwyneth Paltrow kann sich keine polyamore Beziehung vorstellen. Sie selbst will nur mit einem Menschen zusammen sein, wie sie nun verraten hat.

Eine Beziehung mit mehreren Partnern gleichzeitig kommt für Schauspielerin Gwyneth Paltrow (51) nicht infrage, wie sie jetzt auf Instagram verraten hat. Seit sechs Jahren ist sie glücklich mit Brad Falchuk (53) verheiratet. Die beiden verbindet ein starkes Band.

Polyamorie ist nichts für Gwyneth Paltrow

In einer Fragerunde in ihrer Story auf ihrem offiziellen Instagram-Account gab die Oscarpreisträgerin nun intime Einblicke in ihre Gedankenwelt zu Beziehungsmodellen. Die Frage kam von einem ihrer Follower, der wissen wollte, ob sie schon einmal über eine polyamore Beziehung nachgedacht habe. Die Goop-Gründerin antwortete klar und deutlich: "Nein danke!". Werten wolle sie die Entscheidung anderer diesbezüglich aber nicht und fügte hinzu: "Nicht für mich, aber ich habe kein Urteil."

Starkes Band zu Ehemann Brad Falchuk

"Ich bin eher ein Ein-Mann-Mädchen", sagte Paltrow. Damit machte sie ihre klare Haltung zu monogamen Beziehungen deutlich. Auf eine weitere Frage, warum sie sich nicht für Polyamorie entschieden habe, gab Paltrow keine detaillierte Antwort. Sicherlich spielt aber ihre langjährige Partnerschaft mit dem Drehbuchautor und Produzenten Brad Falchuk eine Rolle.

Erst zum Valentinstag ließ sie sich eine romantische Liebesbotschaft einfallen: "Mein Ein und Alles zum Valentinstag", schrieb sie zu einem Pärchenfoto, auf dem beide an einem sonnigen Tag in der Natur zu sehen sind. Beide blicken verliebt in die Kamera und haben die Köpfe eng aneinandergeschmiegt.

Paltrow und Falchuk sind seit 2018 verheiratet. Aus seiner ersten Ehe stammen ein Sohn und eine Tochter. Paltrow hat mit dem Coldplay-Frontmann Chris Martin (46) ebenfalls eine Tochter, Apple (19), und einen Sohn, Moses (17). Mit dem Sänger war die Schauspielerin von 2003 bis 2016 verheiratet.