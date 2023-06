1 Das beste Eis in Stuttgart gibt es bei Amatista im Stadtteil Degerloch. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Zoonar/IMAGO/Zoonar.com/Olga Sergeeva

Mit Schoko-, Vanille- und Erdbeereis überzeugt das Eiscafé Amatista in Stuttgart-Degerloch. Insgesamt gibt es in Baden-Württemberg sechs Eisdielen, die zu den beliebtesten im Land gehören.









Richtig gutes Eis gibt es laut dem „Falstaff“- Magazin im Amatista in Stuttgart-Degerloch. Bei einem Voting des Gastro-Magazins haben Leserinnen und Leser das Eiscafé, welches schon in dritter Generation geführt wird, zu einem der beliebtesten in ganz Baden-Württemberg gekürt. Überzeugt haben die hohe Qualität der Zutaten sowie die besonderen Spezialsorten, wie etwa das Erdbeereis mit Pfeffer oder das Zitroneneis mit Blumenblüten.