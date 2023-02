1 Neu in Stuttgart: das Weingut Edenberg & Tal. Foto: /Weingut Edenberg und Tal

In Stuttgart gibt es ein neues Weingut: Edenberg & Tal heißt der Betrieb, der im Pop-up-Shop Brycke einen Verkaufsstand hat. Dahinter steckt mit Dennis Keifer aber ein alter Bekannter der lokalen Weinszene. Seine Cuvée gefällt unserer Testerin Kathrin Haasis sehr gut.















Link kopiert



Rein statistisch betrachtet ist der Württemberger Weinbau ja auf dem absteigenden Ast. Die Zahl der Betriebe sinkt jedenfalls stetig: Im Jahr 2009 produzierten 10 830 Wengerter Wein in Württemberg, 2020 waren es laut dem Statistischen Landesamt noch 7860, was einen Rückgang von 27 Prozent bedeutet. Der Rückgang des im Land produzierten Weins liegt ebenfalls bei 27 Prozent, denn zur Jahrtausendwende flossen aus den Kellern noch 1,2 Millionen Hektoliter Wein, 2021 waren es 865 000. Aber die Realität sieht natürlich ganz anders aus. Während auf der einen Seite Betriebe aufgeben, kommen auf der anderen Seite neue hinzu – in Stuttgart allein ein halbes Dutzend in jüngster Zeit. Edenberg & Tal heißt das neueste Weingut in der Stadt. Und es vereint in sich alle aktuellen Trends im Württemberger Weinbau jenseits der Statistik.

Das dritte neue Wein-Kollektiv in Stuttgart

Im Kollektiv Wein zu machen ist nämlich gerade das Ding, wie die vergangenes Jahr gegründete Solidarische Weinwirtschaft von Florian Wachter oder die Ökologische Gemeinschaft Naturwein zeigen. Bei Edenberg & Tal sind es fünf Freunde, denen die Natur ebenso am Herzen liegt wie den Akteuren der anderen Projekte. Hinter dem Weingut steht Dennis Keifer, der Winzer gelernt hat und einst die Rohracker Genossen mitmodernisierte und dann die KSK Vintage Winery mitinitiierte. Weil der 39-Jährige, der mittlerweile als Steuerberater arbeitet, auf Bio umstellen wollte, startete er neu durch mit den Freunden, die gerade einen Weinberg zum Freizeitvertreib gepachtet hatten.

Viel Riesling und Sauvignon blanc

Ihr Erstlingswerk ist jetzt auf dem Markt mit dem passenden Namen Opus: In der Weißweincuvée befinden sich ein großer Anteil Riesling sowie Sauvignon blanc und Cabernet blanc. Er ist spontan vergoren, nicht filtriert und wurde im Remstal beim Weingut Idler ausgebaut. Ein intensiver Duft nach Grapefruit zeichnet ihn aus, leichte Hefenoten und die knackige Säure des Rieslings. Er ist leicht und frisch und ziemlich süffig. Zu kaufen gibt es ihn übrigens im neuen Pop-up-Space Brycke in der Schmalen Straße in Stuttgart – noch so eine neue Entwicklung parallel zum Ladensterben.

Das Urteil der Weinrunde:

Holger Gayer Tolles Projekt, schräger Wein: Von Grapefruit bis Ananas reichen die Aromen bei diesem Wein, der auf Harmonie pfeift und Charakter zeigt.

Harald Beck Jawohl, etwas gewöhnungsbedürftig ist das Aroma durchaus, mit Spiel von süß und herb. Aber vom zweiten Schluck an ist das in Ordnung.

Michael Weier Ich bin ein großer Fan von solchen Projekten. Aber im Speziellen auch von diesem Wein. Nicht nur die Idee macht Lust, auch das wunderbare Aroma.

Opus, 12 Euro, Weingut Edenberg & Tal, Rohrackerstraße 316, Stuttgart, Telefon 07 11 / 65 22 13 91, www.edenbergundtal.de