Gute Vorsätze für 2026: Mit diesen 6 Tricks halten Sie durch

Jedes Jahr zum Jahreswechsel ist es dasselbe Ritual: Man schwört sich ein aufs Kommende und verspricht hoch und heilig, im neuen Jahr werde alles anders, alles besser. Doch gute Vorsätze nützen nur, wenn man sie auch befolgt – so klappt's.
Gesagt, getan. Oder doch nicht? Ratgeber, wie man schnell abnimmt, gesünder lebt, sich fit hält und mit den diversen Alltagssünden Schluss macht, gibt es wie Sand am Meer. Wer es sich leisten kann, engagiert einen Personal Trainer, der einem bei der Umsetzung seiner Ziele Dampf macht.