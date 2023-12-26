Gute Vorsätze für 2026: Mit diesen 6 Tricks halten Sie durch

Jedes Jahr zum Jahreswechsel ist es dasselbe Ritual: Man schwört sich ein aufs Kommende und verspricht hoch und heilig, im neuen Jahr werde alles anders, alles besser. Doch gute Vorsätze nützen nur, wenn man sie auch befolgt – so klappt's.

Gesagt, getan. Oder doch nicht? Ratgeber, wie man schnell abnimmt, gesünder lebt, sich fit hält und mit den diversen Alltagssünden Schluss macht, gibt es wie Sand am Meer. Wer es sich leisten kann, engagiert einen Personal Trainer, der einem bei der Umsetzung seiner Ziele Dampf macht.

Doch schnell merkt man: Nichts ist so schwer, wie schlechte Angewohnheiten abzulegen und gute Vorsätze in die Tat umzusetzen. Und doch - entgegen aller Lebenserfahrung - hofft man unbeirrt und immer wieder aufs Neue, dass sich Laster und Marotten wie alte Kleider abstreifen lassen.

„Fast tat ich’s – und tat’s doch nicht“

Achtsamkeit beinhaltet mehr, als sich nur auf die Yogamatte zu legen. Foto: Imago/Imagebroker

Zu allen Zeiten haben sich Philosophen mit dem Thema beschäftigt und gefragt, was wohl aus den guten Vorsätzen wird. Der Kirchenlehrer Augustinus (354–430 n. Chr.) beschreibt in seinen „Confessiones“ (Bekenntnisse), wie schwer es für ihn war, sein lustbetontes Leben zu ändern und sich zu Gott bekehren. „Bald, bald wird es geschehen! . . . Fast tat ich’s – und tat’s doch nicht.“

Für den chinesischen Philosophen Konfuzius (551–479 v. Chr.) steht fest: „Der Weg ist das Ziel.“ Ein Edler zu werden und tugendhaft zu leben ist für Konfuzius das höchste Ziel: Nicht durch einzelne Entscheidungen oder reine Willenskraft kann man es erreichen, sondern nur durch Achtsamkeit, Selbstbildung und Übung.

„Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert“

„La strada dell’inferno è lastricata di buone intenzioni“ – „Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert“ –, sagt ein italienisches Sprichwort. Da genügt es auch nicht wie in der Beichte der Katholischen Kirche, seine Sünden zu bekennen, Reue zu zeigen und den festen Vorsatz zu haben, sein Verhalten zu ändern und Schaden wiedergutzumachen. „Wenn du die Absicht hast, dich zu erneuern, tu es jeden Tag“, rät Konfuzius.

Warum ist es bloß so schwierig, das, was man sich vorgenommen hat, in die Tat umzusetzen? Die zahllosen Antworten auf diese fundamentale ethische Frage lassen sich auf einen kurzen Nenner bringen: Das Leben ist ein beständiger Kampf gegen den „inneren Schweinehund“. Diese Metapher umschreibt, was für eine körperliche und geistige Anstrengung es ist, sich selbst zu überwinden und Vertrautes abzulegen.

1. Nicht überschätzen

Gute Vorsätze reihen nicht. Man muss auch aktiv werden. Foto: Imago/Christian Ohde

Ob diese Selbsteinschätzung den Tatsachen entspricht, sei dahingestellt. Die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten werden vielfach überschätzt. Anstatt das Lauftraining langsam zu steigern, will man gleich zehn Kilometer schaffen und dreimal pro Woche ins Fitnessstudio rennen.

Auch beim Abspecken kann es nicht schnell genug gehen. Selbst wer dem Tod knapp entronnen ist, hält hartnäckig an schädlichen Gewohnheiten fest – wie viele Herzinfarktpatienten, die das Rauchen nicht aufgeben.

Eigentlich wissen wir ganz genau, dass zu hoch gesteckte Ziele und übertriebene Erwartungen zum Scheitern verurteilt sind. Zwar ist unser Gehirn in der Lage, permanent zu lernen und sich auf neue Situationen einzustellen.

Doch wenn sich ein Verhalten einmal eingeschliffen hat, ist es schwer, es zu ändern. Zu glauben, man könne Angewohnheiten mit einem Schlag loswerden, grenzt an Selbstbetrug. Selbst kleinste Verhaltensmodifikationen brauchen Zeit.

2. Routinen einführen

Zum Jahreswechsel schenkt man gerne Glückssymbole wie einen kleinen Schornsteinfeger, Marzipanschweinchen oder Glücksklee. Foto: Imago/Future Image

Und: Der gute Vorsatz allein genügt nicht. Man benötigt auch die Kompetenz, um Motive in dauerhafte und konkrete Handlungen umzusetzen. Ohne kritische Selbstreflexion und Selbsterkenntnis funktioniert das nicht. Wer sein Leben ändern will, muss zuvor in sich gehen und fragen, warum er wider besseres Wissen so handelt und wie er seine Willensschwäche überwinden kann.

Auch sollte er klären, ob es ihm tatsächlich ernst ist mit seinen Vorsätzen und ob diese eigenen Wünschen entspringen oder andere von ihm erwarten, dass er sich ändert. Sollte nämlich Letzteres der Fall sein, ist die eigene Motivation deutlich geringer, und der Erfolg bleibt in der Regel aus.

Psychologen raten deshalb, sich Ziele zu setzen, die einen nicht überfordern. Gewohnheiten – und seien sie auch noch so falsch – haben immer etwas Beruhigendes und Stabilisierendes. „Das Gehirn strebt danach, alles zu routinisieren“, erklärt der Biologe und Hirnforscher Gerhard Roth.

3. Dem "Falsche-Hoffnung-Syndrom" entgegenwirken

Veränderungen sind anstrengend und erfordern Selbstbeherrschung und Konzentration. Wer beispielsweise mit dem Rauchen aufhören will, weiß das nur zu gut. Der kurze Gang auf den Balkon, der Schwatz mit Arbeitskollegen, der Zug an der Zigarette – all das ist ein ritualisiertes Handeln, das ein Gefühl von Entspannung und Sicherheit vermittelt.

Solche Gefühle lassen sich nur schwer kontrollieren, da sie vielfach unbewusst ablaufen. Nach einem leckeren Neujahrsessen, satt und zufrieden, sagt es sich leicht: „Ab morgen werde ich fasten!“ Den damit verbundenen Verzicht und psychosomatischen Stress verdrängt man geflissentlich. Die Psychologen Janet Polivy und Peter Herman von der Universität Toronto in Kanada nennen dieses Phänomen „False Hope Syndrom“ – Falsche-Hoffnung-Syndrom. Umso erstaunlicher ist es, dass Menschen dazu neigen, auch Vorsätze, die bereits fehlgeschlagen sind, zu wiederholen.

Wer sein Gewicht reduzieren will, fällt immer wieder auf die fantastischen Versprechungen diverser Diät-Ratgeber rein – in der vagen Hoffnung, dass die nächste Schlankheitskur ganz sicher helfen wird. Dabei unterschätzt man nicht nur die eigene Willensstärke, sondern auch den Aufwand und die Ausdauer, die für jedwede nachhaltige Veränderung notwendig sind.

4. Nicht aufschieben!

Gerade zum Jahreswechsel wird diese „Aufschieberitis“ gerne als guter Vorsatz getarnt. Foto: Imago/Christian Ohde

Damit ein Vorsatz gelingt, ist vor allem ein gutes Zeitmanagement vonnöten. Der größte Feind guter Vorsätze ist das Aufschieben – die sogenannte Prokrastination. Als notwendig oder unangenehm empfundene Aufgaben werden vor sich hergeschoben, anstatt sie sukzessive und zielstrebig zu erledigen.

Prokrastination – vom lateinischen „procrastinare“, auf morgen verschieben – meint extremes Aufschieben. Meistens von aversiven, also unangenehmen Aufgaben und Pflichten. Es muss nicht immer gleich pathologisch sein und sich um eine klinische Verhaltensstörung handeln.

Gerade zum Jahreswechsel wird diese „Aufschieberitis“ gerne als guter Vorsatz getarnt. Die Ziele sind allerdings so hoch gesteckt, dass es von vorneherein völlig unrealistisch ist, sie in einer angemessenen Zeitspanne zu verwirklichen.

5. Ausdauer beweisen!

Wer zu viel von sich erwartet, wird sich nur selbst enttäuschen. Je Foto: Imago/Jochen Tack

Ist der erste Elan erst mal dahin, bleiben selbst dringende Veränderungen unerledigt. Wer zu viel von sich erwartet, wird sich nur selbst enttäuschen. Je weniger gelingt, je schneller sich üble Marotten wieder einschleichen, desto mehr zweifelt man an sich selber, fühlt sich überfordert und ist zu keinerlei Verhaltensänderung mehr fähig. Schließlich gibt man frustriert auf. Der gute Vorsatz ist perdu.

Was bleibt, ist ein schlechtes Gewissen – jenes unangenehme, nagende Gefühl, das sich einschleicht, wenn man wieder mal einem guten Vorsatz untreu geworden ist. Das Gewissen ist die moralische Instanz im menschlichen Bewusstsein, die es drängt, aus ethischen Gründen bestimmte Handlungen auszuführen oder zu unterlassen. Wie also kann man guten Gewissens das umsetzen, was man sich vorgenommen hat?

6. Belohnen nicht vergessen!

Kleine Schritte führen eher zum Erfolg. Foto: Imago/Zoonar

Voraussetzung hierfür ist, dass das Handeln zielgerichtet und man selbst motiviert ist. Generalisierende und schwammige Vorsätze nach dem Motto „Im nächsten Jahr wird alles besser“ kann man gleich vergessen.

„Gutta cavat lapidem“ – Der stete Tropfen höhlt den Stein –, heißt es beim römischen Dichter Ovid (43 v. Chr.–17 n. Chr.). Anders ausgedrückt: Erst wenn ein Verhalten oft genug und in überschaubaren Schritten wiederholt wird, setzt es sich im Gehirn fest.

Auch sollte man nicht vergessen, sich für kleine Fortschritte zu belohnen. Nichts motiviert so sehr wie Erfolgserlebnisse. Wer beispielsweise abnehmen will und seinen Vorsatz, weniger Süßigkeiten zu naschen, konsequent durchhält, belohnt sich selbst mit dem Gang auf die Waage.

Großer Vorsatz, kleine Tat

Gute Vorsätze setzen Disziplin, Durchhaltevermögen und Mühe voraus. In der Praxis hat es sich bewährt, eine Liste zu erstellen und erledigte Punkte abzuhaken. Das dient der Erfolgskontrolle, motiviert weiterzumachen und hilft, Versuchungen zu widerstehen

Zum Schluss noch ein guter Rat des amerikanischen Schriftstellers Thornton Wilder (1897–1975): „Beginne nicht mit einem großen Vorsatz, sondern mit einer kleinen Tat.“