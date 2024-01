Gutachten zur Schozach-Bottwartalbahn: Kaum ein Durchkommen für die Bahn in Murr

Kaum ein Durchkommen für die Bahn in Murr

1 Würde die Schozach-Bottwartalbahn durch die Murrer Durchgangsstraße geführt, müssten zuvor Gebäude weichen. Foto: Archiv (Ralf Poller/Avanti

Laut einem Gutachten hätte eine Schienentrasse durch die Ortsmitte längere Fahrzeiten und Mehrkosten zur Folge. Und ein aktuelle Schätzung zeigt: das Projekt wird ohnehin schon teuer genug.











Link kopiert



Auf welchem Weg die Schozach-Bottwartalbahn von Marbach nach Heilbronn rollen könnte, zeigt sich am 18. März. Dann entscheidet der Heilbronner Kreistag, ob die Variante ab Beilstein über Ilsfeld und Talheim oder jene über Ilsfeld-Auenstein, Abstatt und Untergruppenbach vertiefend analysiert wird. Dass sich die Strecke im Kreis Ludwigsburg an der Trasse der früheren Bottwartalbahn orientiert und von Marbach über Murr, Steinheim, Großbottwar und Oberstenfeld nach Beilstein führen sollte, ist indes gesetzt. Offen war nur, wo die Gleise in Murr verlegt werden sollen. Doch auch dafür zeichnet sich nun eine Übereinkunft ab.