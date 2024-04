Gut dotierte Stelle in Stuttgart erneut frei

1 OB Frank Nopper (re.) gratulierte dem neuen Leiter des Liegenschaftsamtes unmittelbar nach dessen Wahl. Foto: Stadt Stuttgart/Ferdinando Iannone

Das Liegenschaftsamt soll auch Flächen für die Unterbringung von Flüchtlingen finden. Erneut muss nun die Führungsstelle ausgeschrieben werden.











Link kopiert



Die Landeshauptstadt muss sich erneut eine Leiterin oder einen Leiter für ihr Liegenschaftsamt suchen. An der Spitze herrschte bereits seit Ende Juli 2023, nach dem altersbedingten Abschied des langjährigen Leiters Thomas Zügel, eine unüblich lange Vakanz, die erst am 18. März 2024 beendet worden war. An jenem Montag hatte der neue Amtsleiter Thomas Eggenweiler den wichtigen Job angetreten. Doch bereits nach wenigen Tagen bat er um Rückversetzung zum Landratsamt Esslingen.