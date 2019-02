1 Gus Backus ist tot. Foto: dpa

Schlagersänger Gus Backus („Da sprach der alte Häuptling der Indianer“) ist tot. Er starb am Donnerstag nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 81 Jahren.

Germering - Der Schlagersänger Gus Backus, der unter anderem mit dem Song „Da sprach der alte Häuptling der Indianer“ bekannt wurde, ist tot. Der gebürtige US-Bürger starb am Donnerstag im Alter von 81 Jahren in einem Pflegeheim in Bayern, wie sein Sohn Jeffrey Backus am Freitag mitteilte. „Er ist gestern friedlich eingeschlafen“, sagte der Sohn bereits zuvor der „Bild“-Zeitung.

Backus war als US-Soldat Mitte der 50er-Jahre nach Wiesbaden gekommen und startete nach ersten musikalischen Erfolgen in den USA auch in Deutschland eine Karriere als Sänger. Nebenher war er auch als Schauspieler aktiv und spielte unter anderem in dem Film „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ (1962) mit. Anfang der 70er Jahre verließ Backus Deutschland vorübergehend und arbeitete nach eigenen Angaben auf Ölfeldern in Texas.

Anfang der 80er Jahre kehrte der Musiker zurück. Comebackversuche blieben allerdings ohne durchschlagenden Erfolg.