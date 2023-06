1 Günther Oettinger geht mit Deutschlands Politik hart ins Gericht. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Ex-EU-Kommissar Günther Oettinger beklagt auf einem Kongress einen Mangel an Innovationsfreude und Reformbereitschaft in seinem Heimatland Deutschland. Er benennt auch die Schuldigen an diesem Zustand.









Der frühere EU-Kommissar Günther Oettinger beklagt eine im internationalen Vergleich mangelnde Innovationsfähigkeit und geringe Reformbereitschaft in Deutschland. „Deutschland ist für mich im Sinkflug unterwegs, ist ein Absteigerland“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag bei einem Kongress des Medienverbands der freien Presse in Berlin. „Deutschland ist ein kranker Fall, ein Sanierungsfall.“