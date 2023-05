1 Günter Stoll will sich nun Zeit für die Familie nehmen. Foto: Caroline Holowiecki

Günter Stoll sitzt quasi auf gepackten Koffern. In seinem Eisenbahn- und Modellbau-Fachgeschäft an der Fußgängerzone in Bernhausen stehen bereits einige Kartons. Die Regale leeren sich, Zettel versprechen in Rotschrift Prozente. Günter Stoll schließt seinen Laden. Am 31. Mai wird der letzte Öffnungstag sein. „So sieht’s aus, Ära beendet“, sagt er und schaut sich zwischen den Waren um. Verbittert sagt er es nicht. Günter Stoll hat den Ruhestand vor Augen. „Mein Plan war immer, vor 70 aufzuhören“, sagt er. Das klappt knapp, mit 69 Jahren.