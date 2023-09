1 48 Jahre lang hat Günter Lemme im Waldhaus gearbeitet, erst als Keller, dann als Chef. Foto: /Peter-Michael Petsch

Generationen von Stuttgartern sind bei ihm im Waldhaus eingekehrt und haben die Aussicht genossen: Günter Lemme, Wirt, Poet und Maler vom Hasenberg, ist mit 89 Jahren gestorben. Das lang ersehnte Comeback des Lokals durfte er nicht mehr erleben.











Link kopiert



Seit 1960 hat der in Sachsen-Anhalt geborene Günter Lemme die Schönheiten von Stuttgart aus idyllischen Höhen überblickt und sich lyrisch inspirieren lassen: Im über 100 Jahre alten Waldhaus auf dem Hasenberg widersetzte sich der Wirt, Poet und Maler fast trotzig mit seiner Gaststätte, in der schon König Wilhelm II. sein Viertele trank, allen modischen Erneuerungen. An diesem aussichtsreichen Ort blieb die Zeit stehen. Betrat man das Lokal, landete man flugs in den 60ern zurück.