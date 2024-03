1 Nach dem Brand müssen die Überreste des Hüttles in Pleidelsheim von der Gemeinde abgerissen werden. Ein Neubau ist geplant. Foto: Werner Kuhnle

Bei dem Brand auf dem Sportplatz des Landesligisten GSV Pleidelsheim wurde das Inventar für den Trainingsbetrieb und die Bewirtung zerstört. Bürgermeister Trettner geht von einem Schaden von 100 000 Euro aus. Der Verein ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft.











Susanne Düding ist eine Frau, die so schnell nichts umwirft. Doch was am vergangenen Samstag kurz vor 15 Uhr über die Vorsitzende des Fußball-Landesligisten GSV Pleidelsheim hereinbrach, musste auch sie erst einmal verdauen. Nicht nur dass ihre Mannschaft zu diesem Zeitpunkt beim SV Breunigsweiler mit 1:3 im Rückstand lag. In einem Anruf wurde sie in der Pause darüber informiert, dass das sogenannte Hüttle auf dem Sportplatz in Pleidelsheim in Flammen steht. Ihr war das Ausmaß des Feuers sofort bewusst. „Das war ein herber Schlag,das Häuschen war ja aus Holz und mir war klar, dass da nichts mehr zu retten ist“, sagt Susanne Düding. Aber wenigstens seien keine Personen zu Schaden gekommen.